 ألحفة وبطاطين بـ6 قرى أولى بالرعاية بكفر الشيخ للحماية من الصقيع

أعلنت جمعية الأورمان، أنها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وزعت اليوم 280 لحافا وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية في 6 قرى، في كفرالشيخ، وذلك ضمن حملة «ستر ودفا» الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع شملت 100 لحاف وبطانية بقريتي إبشان والخالدة مركز بيلا، و100 بقريتي القصابي والورق مركز سيدى سالم، و80 لقرية الرغامة مركز الرياض.

وأكد «شعبان» على أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان في كفرالشيخ برعاية محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

نشاط خيري موسمي

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

جمعية الأورمان تطلق 3 حملات خيرية سنويًا

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية، وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.