أورمان كفر الشيخ توزع «ألحفة وبطاطين» بـ6 قرى في يوم واحد

شهدت محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، توزيع 270 لحافا وبطانية على الأسر غير القادرة في 6 قرى بكفرالشيخ موزعة كالتالى: 80 بقريتي اسحاقة والزهور مركز كفرالشيخ، و110 بقريتي الفؤادية وتيره بمركز الحامول، و80 بقريتي الطوانسي وشباس الشهداء بمركز دسوق، وذلك ضمن حملة «ستر ودفا» الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء، حيث بدأت عملية التوزيع منذ ساعات قليلة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في كفرالشيخ برعاية محافظ كفرالشيخ وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الأورمان أطلقت توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء منذ سنوات

وأشار «شعبان» في بيان له، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

حملات خيرية موسمية

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.