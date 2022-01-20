«الوطنية للإعلام»: صرف علاوات عامي 2017 و2018.. 24 يناير الجاري

أنهت الإدارت المالية المختصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام كل الإجراءات اللازمة لصرف علاوات عامي 2017 و2018، وشهر من 2019، للعاملين في مواعيد صرف المرتبات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني في الرابع والعشرون من يناير الجاري.

كما أشارت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها أنه تجري تجهيزات وإجراءات لإضافة عدد من العلاوات على المرتب الأساسي خلال الشهر المقبل.

الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات نهاية الخدمة

كما تم الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات نهاية الخدمة لاستلام الشيكات الخاصة للمحاليين على المعاش للمتبقي من نوفمبر وجزء من ديسمبر 2018، ويجري بشكل عاجل توفير الموارد المالية اللازمة لصرف المتبقي من ديسمبر 2018.

وتؤكد الوطنية للإعلام للعاملين بها على أن كل المستحقات من علاوات ومكافأة نهاية الخدمة وترقيات وتسويات، وتنفيذ لائحة مالية موحدة يتم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك المستحقات المالية والوظيفية بشكل عاجل.

«الوطنية للإعلام»: طلب شؤون العاملين هي إجراءات تحديث بيانات

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام إلى ما يثار مؤخرا حول طلب شؤون العاملين بمختلف القطاعات بيانات العاملين بها، فهي إجراءات تحديث بيانات للعاملين معتادة جاءت بناء على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفكرة النقل لجهات أخرى تأتي بتقديم طلب من الموظف حسب رغبته للنقل لأية جهة، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.