«الصحة» تصدم المصريين: أرقام كورونا المعلَنة لا تشمل جميع المصابين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر اليوم، ليست كل أعداد المصابين في مصر بالفيروس، أو متحوراته.

أرقام إصابات كورونا ليست حقيقية

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أرقام الإصابات بفيروس كورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددون على المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنّ هناك أعدادًا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة، مؤكدًا أن هناك تواصلاً دائماً للتعامل مع هذه الجهات، والاطمئنان على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، ومن ثم اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.

نمر بموجة خامسة من فيروس كورونا

وتابع أن مصر في الموجة الخامسة للفيروس بالفعل، وحدث خطأ في العملية الحسابية للأعداد، لذلك تأخر الإعلان عن الدخول في موجة جديدة، مشيرًا إلى أن السبب في سرعة الدخول في الموجة الجديدة هو انتشار متحور أوميكرون وهو المتحور السائد كما أعلن بشكل رسمي عنه.

وأكد المتحدث الرسمي للصحة أنه بالرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا فإن الإصابات حدتها بسيطة وخفيفة، وعدد الموجودين في العزل الصحي ليس كبيرًا فهناك وفرة في أسرّة الرعاية داخل المستشفيات، داعيًا المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، خاصة أن جميع الدراسات التي أجريت على الأشخاص داخل كل المستشفيات أثبتت عدم أخذهم للقاح كورونا.

اللقاحات لا تقي من العدوى

وأشار إلى أن اللقاحات لا تعطي مناعة كافية تصل إلى 100%، لكنها تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتخفف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.