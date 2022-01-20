عفاف راضي تطلب الدعاء لشقيقها الراحل: «اللهم أكرم نزله والهمنا الصبر»

حالة من الصدمة تسيطر على الفنانة عفاف راضي، بعد رحيل شقيقها مدير التصوير الدكتور ماهر راضي، الذي غادر عالمنا أمس الأربعاء، إذ عبرت عن حزنها الشديد على فراقه، داعية الله أن يلهمها الصبر.

تعليق عفاف راضي على وفاة شقيقها

طالبت الفنانة عفاف راضي، اليوم، الجمهور بالدعاء إلى شقيقها الراحل، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخويا الأكبر مدير التصوير الأستاذ الدكتور ماهر راضي.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ واسكنه فسيح جنّاتك، والهِمنا جميعا الصبر».

ومن المقرر أن يقام عزاء مدير التصوير الراحل يوم السبت المقبل، بعد أن تم دفن جثمانه أمس في مقابر الأسرة.

كلمات مؤثرة من نقابة المهن السينمائية

نعت نقابة المهن السينمائية رحيل الدكتور ماهر راضي، عبر بيان رسمي، جاء فيه: «وداعا الاستاذ الدكتور ماهر راضي، رائد من رواد التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، خبرة متميزة، أناقة استخدام آليات وإمكانيات كاميرا التصوير السينمائي، أثريت الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة».

وأضاف البيان: «أسبغت على التكوين البصري للصورة جمالا وتميزا بحس مرهف وخبرة نسجت منمنات تشكيلية، ساهمت في نقل الواقع بابداع وتفرد، آل راضي نشاطركم جميعا فقيدنا الراحل المغفور له بإذن الله، وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان».

ماهر راضي رائد التصوير السينمائي

يعتبر الدكتور ماهر راضي، أحد رواد التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، وحاز على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب في الفنون عن كتاب فكر الضوء عام 2009.

وكانت له إنجازات كبيرة، وحصد عدد كبير من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية فرع التصـويرالسينمائي عام 1990، وجائزة التصويرالأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي عام 1981، عن فيلم «الجحيم».