بث مباشر.. السيسي يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس كوريا الجنوبية كتب: شريف سليمان 01:07 م | الخميس 20 يناير 2022 الرئيس السيسي تقدم الوطن بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي، الذي يعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الكوري الجنوبي. اقرأ المزيد: بث مباشر.. السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة 3 زيادات في الأجور.. كيف انتصر الرئيس السيسي لحقوق الموظفين؟ (فيديو) بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في قصر الاتحادية تطورات حالة الطفلة رودينا بعد يومين في معهد ناصر.. السيسي وجه بعلاجها رئيس كوريا الجنوبية في مصر.. قمة مع السيسي واتفاقيات اقتصادية وتجارية رئيس «زراعة النواب» يشكر السيسي: يقدم مجهودات جبارة لدعم القطاع «موازنة النواب»: قرارت الرئيس السيسي تفيد أكثر من 30 مليون مواطن خاصة بالمدارس والجامعات.. اعرف توجيهات الرئيس السيسي اليوم السيسي يوجه بتقليل الكثافة في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس السيسي