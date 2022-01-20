السيسي: نعمل على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الكوري الجنوبي، خلال وجوده في القاهرة، مؤكدًا على أنه ضيفا عزيزا على مصر وشعبها، ومعربا عن تمنيه له بإقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه: «هذه الزيارة تأتي في إطار حرصنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا، إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي قمت بها للعاصمة الكورية في عام 2016».