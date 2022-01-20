بث مباشر.. السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة

تقدم الوطن بثا مباشرا لتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي، عددا من الاتفاقيات بين البلدين.

الاتفاقيات الموقعة بين مصر وكوريا الجنوبية

وتم توقيع مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول مدى مدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، ووقع عليها وزيرا صناعة البلدين. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار وقع عليها وزيرة التعاون الدولي المصرية والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الكوري. وجرى التوقيع أيضا على وثيقة ترتيبات بين حكومة البلدين بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر، الأقصر، والسد العالي بقيمة 51 مليون دولار وقع عليها كل من وزيرة التعاون الدولي المصرية ووزير الخارجية الكوري الجنوبي. وتم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي يوقع عليها وزيرة التعاون الدولي المصرية.