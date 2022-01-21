حظك اليوم برج الثور الجمعة 21-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. اقترب من أحبائك

مولود برج الثور واثق من نفسه، ولديه قلب كبير، كما أنه مثابر يؤدي عمله على أكمل وجه، وتتسم امرأة برج الحمل أنها جميلة ومخلصة وتعشق الاهتمام من الغير، كما أنها طموحة وواثقة من نفسها، ورجل برج الثور يتسم بالإخلاص ويتمنى رضا شريكة حياته طول الوقت.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

نصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بالعمل واستغلال أن القمر متناغم مع أورانس اليوم، مما يمدك بحماس كبير ويجعلك تشعر بتجدد الحياة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كن قريبا من أحبائك وعائلتك اليوم، فهو مثالي للتعبير عن مشاعرك بسلاسة، ورغم التشوش فوفق حظك اليوم يوضح أن القمر في منزل الحب مما يجعل داخلك كنزا من المشاعر، استغلها.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز عيوب برج الثور الكسل والعند، كما أنه يحب أن يكون محط أنظار الجميع طول الوقت، وأبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ديفيد بيكهام، جورج كلوني، والممثلة ميغان فوكس.