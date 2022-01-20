حظك اليوم برج الثور الخميس 20-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالصبر والهدوء كما أن درجة ذكائه كبيرة، ورجل برج الثور يتسم بالقيادة والذكاء كما انه مستمع جيد وغيور وأبرز عيوبه أنه يتكل على غيره، وعلى الجانب الآخر تتميز امرأة برج الثور أنها حازمة، ورومانسية ومستعدة لتقيدم الدعم لمن حولها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور تنصحك بأن تعمل بدقة وتتقبل الاختلاف بصدر رحب مع الآخرين لتجنب الخلافات.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تقوم بدورك تجاه الأحباب ووسط العائلة على أكمل وجه، حيث أن الوضع الفلكي دقيق ولا يتحمل قيام مشكلات.

مشاهير برج الثور

وأبرز مشاهير برج الثور هم ميريام فارس، عاصي الرحباني، آلين خلف، مجد القاسم، نانسي عجرم، جورج قرداحي، المطربة أصالة نصري، عصام كاريكا، وأبرز مواليد برج الثور من المشاهير الملكة اليزابيث الأولى.