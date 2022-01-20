حظك اليوم الخميس 20-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعتقد الكثيرون بعلم الأبراج ويصدقون بها، رغم تحريم دار الإفتاء لها واستحرامهم التنجيم عن المستقبل والغيبيات، ولكن هناك فئة عريضة تتابع علم الأبراج أو الاعتقادات حول الأوضاع النسبية للأجرام السماوية والتفاصيل التي يمكن أن توفر معلومات عن الشخصية، وتقدم عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن» حظوظ الأبراج وما يخبرك به الطالع الفلكي لكل برج وذلك ما نعرضه في السطور التالية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

تقول عبير فؤاد إن مواليد برج الحمل يكونون قادرين اليوم على الإنجاز وأداء مهام متعددة، وأماهم فرصة لقضاء أوقات مهنية وعائلية مميزة، وعلى المستوى العاطفي فتحاط اليوم بأجواء رومانسية هادئة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

عليك أن تهتم بأحبابك اليوم وتؤدي دورك تجاههم، وعلى المستوى المهني تنصحك الأفلاك بأن تعمل بدقة وتتقبل الاختلاف بصدر رحب وقبول.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

إذا كنت تحب أو في علاقة لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية، وعلى المستوى المهني فاحرص على أن تكون لبقا واعمل بكل جدية على حل المواقف والمشاكل.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

على موالي برج السرطان على المستوى المهني، التركيز القمر على أمور مالية ومهنية وقد تنجح في تحقيق مكاسب إذا راجعت جيدا خطواتك وحساباتك، وعلى المستوى العاطفي ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك ووعودك وتعامل بحكمة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

على المستوى العاطفي على مواليد برج الأسد تحسين وتوظيف استخدام طاقتهم فيما يحبونه ويفيدهم، وعلى المستوى المهني فتنعم اليوم بالفكاهة التي تساعدك على الخروج من أي مأزق.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

التزم السرية والكتمان ولا تعلن أخبارك العاطفية ولا خططك وماتفكر به، وعلى المستوى المهني فوجود القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة والتأمل مما ينتج عنه التوصل لنتائج مفيدة لك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

على مواليد برج الميزان أن ينظروا للحياة بروح متفائلة والتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك، وعلى المستوى العاطفي، فرغم الضغوط سيمنحك القمر يوما مناسبا للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء وستشعر بالسعادة كثيرا اليوم.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

عليك أن تصحح المفاهميم الخاطئة وأن تسيطر اليوم على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز، وعلى المستوى المهني والعاطفي فوجود القمر في وضع معاكس عليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

مواليد برج القوس على المستوى المهني سيكونون محظوظون اليوم ويشعرون بالنجاح ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد، وعلى المستوى العاطفي، تبدو اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

يسوق إليك علم الفلك بعض التحذيرات اليوم، فعلى المستوى العاطفي تبدو محددا وإيجابيا وتقترب ممن تحب بذكاء ويساعدك الفلك على التحرك بحنكة، وعلى المستوى المهني عليك الحفاظ على السرية في أمورك، فوجود القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

احذر من التسرع في أقوالك اليوم خاصة إذا كنت متزوجا حتى لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر وعلى المستوى المهني، فوجود القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تتأنى في قراراتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

تبشر عبير فؤاد مواليد برج الحوت على المستوى العاطفي، فرغم مرورهم بالضغوطات اليوم على المستوى العاطفي إلا أنهم سيتمتعون بالطاقة، ويبدون مشرقون ومؤثرين في الجنس الآخر، أما على المستوى المهني فالقمر في منزل العمل ويمدك ذلك بالحماس.. تنجز سريعا وتتعامل بإخلاص.