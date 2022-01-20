عاجل.. إصابة المطربة رحمة وأسرتها بمتحور «أوميكرون»

أعلنت المطربة العراقية رحمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابتها وأسرتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وكتبت رحمة في منشورها: «أوميكرون وصل عائلتي عشان نبقي خذنا كل المتحورات وعلى فكرة بعد التطعيم، ولله الحمد كله».

وأضافت: «كل اللي أقدر أقوله أوميكرون غشاش وممكن بدون ارتفاع الحرارة، تحس إنه دور برد عادي جدا، فاحذروه، بسرعة الذهاب لطبيب صدر شاطر من فضلكم».

إصابة المطربة رحمة بفيروس كورونا

وفي يونيو العام الماضي أعلنت رحمة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجميع أفراد أسرتها.

وكتب «رحمة» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا»، مضيفة: «أنا تعبانة جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين، ووالدتي ربنا يتولاها، أنا التعب زايد عليا جدا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي».

عودة رحمة للساحة الفنية

وعادت رحمة مؤخرًا إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عن الغناء منذ آخر ألبومات لها مع شركتي ميلودي وهاي كوالتي، فهي لها 3 ألبومات غنائية صورت منها 6 كليبات بالخارج في العديد من الدول منها أسبانيا وتركيا ولبنان.