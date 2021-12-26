السيسي: مشروعاتنا نتاج عمل القوات المسلحة مع الشركات الوطنية والحكومة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية اشتراك الحكومة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات القومية المختلفة بتوشكى وسيناء والدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات، ضاربًا المثل بوزارة الكهرباء، وذلك خلال افتتاحه مشروع «توشكى الخير».

15 مليار جنيه قيمة شبكات محطات الكهرباء

وردّ المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء قائلًا: «بنشتغل إيد بإيد مع الهيئة الهندسية وعندنا قدرات 15 ألف ميجاوات متاحة للاستخدام، ومقدر لنا في الموازنة المقبلة 15 مليار جنيه قيمة شبكات محطات الكهرباء».

توفير التمويل اللازم لوزارة الري لتبطين الترع

وواصل رئيس الجمهورية حديثه «نفس الكلام ينطبق على وزارة الري، اتوفرلها الفلوس علشان تبطين الترع، وعلشان نوفر حجم المياه اللي بيتم فقده، ده شغل الدولة وكل واحد بيقوم بدوره، واللي بيحصل جهد من القوات المسلحة مع الشركات الوطنية وهو عمل مشترك بين جهات الدولة».