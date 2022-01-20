محافظ المنوفية يسلم 240 مساعدة و80 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم «صور»

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، 80 كرسيا كهربائيا، ومساعدات مالية عاجلة و240 مساعدة عينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين الشتاء، للحالات الإنسانية وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية بقيمة إجمالية تقارب مليون و500 ألف جنيه، وذلك وسط زغاريد من الفرح والبهجة.

جاء ذلك خلال لقاء «رد الجميل» تحت شعار «شعاع أمل لبكرة»، والذي أطلقه محافظ المنوفية، بهدف تقديم الدعم اللازم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا، كونها حق من حقوقهم، والذي ترعاه الدولة ويكفله الدستور، ويؤكد عليه باستمرار رئيس الجمهورية في كافة المناسبات لتوفير حياة كريمة وآمنة.

حضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء عمر إدريس، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو الغار، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد موسى، رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، والمهندس محمد ربيع، منسق مؤسسة حياة كريمة، ورجل الأعمال المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، والدكتور ميسر الشافعي، ممثل الجمعية الشرعية، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة.

المحافظ: حق بسيط من حقوقكم

وبدأ محافظ المنوفية لقائه وسط إجراءات احترازية ووقائية، معربًا عن مدى سعادته وفخره بالتواجد بين أهالي المنوفية قائلًا: «المحافظة أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولن يرجع أحد مكسور الخاطر، ودا حق بسيط من حقوقكم، وسنلبي كافة مطالبكم واحتياجاتكم من خلال تواجد مديري المديريات الخدمية لضمان تقديم الخدمات بشكل واضح وبطريقة غير تقليدية»، وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم صرفه من مساعدات مالية وعينية خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022، بلغ 4 ملايين و542 ألف جنيه، وتوزيع 1020 بطانية الشتاء، و350 كيلوجرام لحوم، و175 شنطة مواد غذائية.

وخلال استماعه لمطالب الحالات الإنسانية، أشاد والد أحد الحالات بناحية قويسنا بالجهود الملموسة والواقعية التي يقدمها محافظ المنوفية لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية، قائلًا: «المنوفية تعيش عصرها الذهبي ونشعر بقيمتنا الإنسانية في ظل قيادتكم للمحافظة ونشكر فخامة رئيس الجمهورية الذي أهدانا محافظًا يرعى شؤوننا»، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث طب أحد المواطنين من ناحية منوف، يعاني من بتر بالساقين يتضرر من تأخر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة بالقطاع الخاص لحالتين، أحدهما من ناحية أشمون، والآخر بناحية ميت خاقان، كمصدر رزق ثابت، والإفادة بما تم خلال أسبوع.

المحافظ يوجه بإنهاء إجراءات علاج لغير القادرين

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمواطن من ناحية مليج، يعاني من ظروف صحية صعبة وغير قادر على تحمل مصاريف العلاج.

كما وجه المحافظ بتوفير كشكين لمواطنتين بقرى أشمون، تعانيان من ضمور وشلل أطفال، لإعانتهما على ظروفهما المعيشية، ووجه المحافظ وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، بإدراج إحدى المواطنات بناحية أشمون، لتوفير سكن كريم لها.

ومن أبرز الحالات التي تضمنها اللقاء، مواطنة تبلغ من العمر 35 سنة، تقيم بناحية البتانون، وتعانى من شلل أطفال بالساقين اليمنى واليسرى، مع ضمور بعضلات الساقين، وشاب يبلغ من العمر 24 سنة من ناحية بشتامي، بمركز الشهداء، يعاني من ضعف وضمور بالعضلات، ومواطن آخر بناحية بركة السبع، يعاني من شرخ بالنخاع الشوكي، أدى إلى شلل رباعي، ومواطن من مركز تلا تعاني ابنته من شلل دماغي وضمور بالعضلات، وآخر من ناحية بني غريان بقويسنا، يعاني ابنه من ضمور بالنخاع الشوكي، فضلًا عن مواطن بناحية ميت موسى، شبين الكوم، يعاني ابنه من ضمور بخلايا المخ وتأخر فى النمو الحركي، وشاب يبلغ من العمر 37 سنة، من ناحية شنوفة، يعانى من ضعف تام بالطرفين السفليين.

وفى نهاية اللقاء، قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، لحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة، لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.