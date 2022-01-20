افتتاح مركزين للتطوير المهني لإعداد الطلاب لسوق العمل بجامعة طنطا

احتفلت الحكومة الأمريكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بافتتاح مركزين للتطوير المهني بجامعة طنطا لإعداد الطلاب لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة.

وتعمل مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا على توفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، وتحسين مهاراتهم، والتواصل مع الشركات الرائدة في مصر.

إعداد الطلاب لسوق العمل نموذج للتوجيه المهني الجامعي

وخلال الاحتفالية، صرّحت «ليزلي ريد»، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن إعداد الطلاب للانتقال بنجاح من المرحلة الجامعية إلى سوق العمل والمنافسة والمشاركة ضمن اقتصاد مصر المتنامي هو المفهوم الأساسي لنموذج التوجيه المهني الجامعي.

وأضافت: «منذ أن أطلقنا مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في عام 2017، افتتحت الولايات المتحدة وشركاؤنا في مصر 18 مركزًا في 11 جامعة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مركزي جامعة طنطا».

1.5 مليون طالب يستفيدون من الخدمات بحلول عام 2025

ووفقًا لـ«ريد»، سيستفيد من خدمات تلك المراكز ما يقرب من 1.5 مليون طالب بحلول عام 2025، وتُسهم المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بخدمات التوجيه والإرشاد المهني والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدي وريادة الأعمال، كما تعمل تلك المراكز أيضًا على مواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة للعمل على تطوير المناهج الجامعية وعقد شبكات التواصل والربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

وتابعت: «سيتم تدشين 30 مركزًا جامعيًا في 22 جامعة حكومية من خلال الشراكة التي تقودها حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل قدره 33.5 مليون دولار، والذي بدأ كمشروع تجريبي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بالقاهرة».

ويعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات هو جزءً من 30 مليار دولار (أي 471 مليار جنيه) استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.