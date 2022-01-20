PCR من طب الإسكندرية.. شرط قبول العذر الطبي لدخول الامتحانات بالجامعة

أعلنت جامعة الإسكندرية، إنه لن يُعتد بنتيجة PCR فيروس كورونا كعذر طبي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، من أي معمل أو مستشفى خاص، وهو شرط أساسي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث لن يقبل أي اختبار كورونا PCR إلا من معامل كلية الطب جامعة الإسكندرية، حيث أنه من ضمن الشروط، الحصول على اللقاح قبل الامتحانات.

PCR من طب الإسكندرية شرط العذر الطبي قبل الامتحانات

وقال الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون التعليم والطلاب، إنه لن يعتد بنتيجة أي معمل أو مستشفى خاص، وسيعتد فقط بمعامل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وسيتم خضوع الطالب للجنة طبية بمستشفى طلبة الجامعة فى حال تقديمه لنتيجة المعمل الخاص، كشرط لقبول العذر الطبي المقدم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في الإسكندرية

وأضاف «نبيل»، في تصريحات صحفية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، والتي بدأت بجميع كليات الجامعة منذ أيام، وفقًا للجدول الزمني للعام الجامعي 2021/2022، حيث أنهت الكليات كامل استعدادتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة الامتحان.

جامعة الإسكندرية تشدد على لقاح «كورونا»

وأوضح أنه تم التشديد على جميع منتسبي الجامعة على استكمال تلقي جرعات لقاح كورونا، لافتًا إلى قيام إدارة الجامعة بمتابعة سير العملية الامتحانية عن كثب، من قبل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، تحسبًا لحدوث أي طارئ.

تبني الموهوبين بكليات جامعة الإسكندرية

وأشار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الكليات بدأت في استيعاب الموهوبين في كافة المجالات الثقافية، والفنية، والأدبية، والرياضية، والفكرية، وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي، بما يساهم في الاستفادة منهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.