تفاصيل فوز فريق جامعة الإسكندرية بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار

كشف الدكتور أحمد بهاء خيري المشرف على فريق «أليكس إيجلز» بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تفاصيل الفوز بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، متابعًا أن الفريق يتكون من شباب وشابات كلية الهندسة بالجامعة من تخصصات علمية مختلفة ويعمل لفترة تمتد على 10 سنوات وبدأ ممارسة التحكم عن بُعد بما يسمى موجات الراديو في طائرات الدرون.

المركز الأول في مسابقة الكلية الفنية العسكرية المصرية

وأضاف المشرف على فريق «أليكس إيجلز» بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن تصميم الفريق بدأ بطموح شديد ومشاركة فعالة في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم في مقاطعة فلوريدا الأمريكية، لافتًا إلى أن الفريق شارك خلال السنوات الماضية وحقق مراكز متقدمة جدا كان أفضلها المركز الثاني على مستوى 63 دولة.

وتابع المشرف على فريق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية: «الحصول على المركز الأول تمّ في مسابقة مهمة جدا في الكلية الفنية العسكرية المصرية خلال الصيف الماضي وشارك فيها عدد وافر من المتسابقين».

الجامعة تبنت فريق «أليكس إيجلز» على كل المستويات

وأردف خيري، أن الجديد الذي قدمه الشباب في هذا المجال أنهم حولوا الهواية إلى مشروع طموح يتم تطويره كل سنة، مؤكدًا أن الطائرات الدرون لها أجيال عديدة واستخدامات كثيرة تتراوح ما بين الاستخدامات المدنية المختلفة إلى الاستخدامات الاستراتيجية والعسكرية.

ولفت المشرف على فريق «أليكس إيجلز» بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إلى أن الفريق طوّر من تصميمه في مسابقة الريادة في هذا المجال وحصد الثمار بشكل يُسجل له، موضحًا أن هذا الفريق لم يتم اختيار أعضائه لكنهم كونوا أنفسهم منذ 10 سنوات، وتبنت الجامعة جهوده في العام الماضي ودعمته على كل المستويات سواء التمويلية أو الإدارية أو تسهيل الإجراءات أو المتابعة والتشجيع.