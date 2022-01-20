القبض على بلطجي الصف بعد فيديو صفع فتاة وسحلها بالشارع

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على شاب بالصف بتهمة ضرب فتاة وسط الشارع وأمام جيرانها بعد التحرش بها لفظيًا، ولقيت الواقعة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول فيديو يوثق الجريمة من قبل جيران الفتاة الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم حتى ينال عقابه.

فتاة الصف تقدم بلاغًا ضد البطجي

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن الفتاة التي تعرضت للضرب تدعى «إيمان»، 19 سنة، وأنها تقدمت ببلاغ ضد المتهم الشهير بـ«أحمد أبو شادية»، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة؛ فتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

فيديو يوثق الجريمة

وتحفظت جهات التحقيق على فيديو يوثق الجريمة تم تداوله على نطاق واسع بمنصة فيسبوك وأظهر الفيديو الشاب، وهو يوجه كلمات خادشة للحياء للفتاة أمام عدد من جيرانها، وعندما ردت عليه السباب وقف الشاب وحاول الاعتداء عليها، لكن عدد من الشباب الذين حضروا الواقعة منعوه من الاعتداء عليها وأبعدوه.

وأوضح الفيديو الذي ضمته النيابة إلى أدلة الاتهام قيام الشاب في المرة الثانية والعدو خلف الفتاة، وظل يضربها بيديه على وجهها ويسدد لها الكمات حتى سقطت على الأرض أمام عدد من الشباب الذين كانوا حاضرين في المرة الأولى.

موجة غضب على فيسبوك

وكانت موجة عضب واسعة أعقبت تداول فيديو الاعتداء على الفتاة بالضرب وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بسرعة تقديم المتهم إلى النيابة العامة حتى ينال جزاء ما اقترفته يداه من جرم بحق الفتاة، وأن الفيديوهات ذكرت أنها يتيمة وتتعرض هي ووالدتها «هالة»، 44 سنة، للبلطجة من قبل المتهم الذي يستغل حالة الضعف لهذه الأسرة ويمارس ضدها نشاطه الإجرامي.