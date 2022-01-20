أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا بنسبة تراوحت بين جنيه إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد ليباع عيار 24 بسعر 915 جنيهًا، فيما فقد عيار 21، جنيهن ليباع بنحو 801 جنيه، فيما بيع عيار 18 بنحو 687 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1836.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك مقابل 1843.94 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.1 % إلى 1043.89 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 % إلى 2044.30 دولار، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ شهرين.

كما زادت الفضة 0.3 % إلى 24.19 دولار للأوقية.

أسعار الفضة منتصف التعاملات

وسجل سعر بيع الفضة، ارتفاعا اليوم الخميس، بسبب سعر الأوقية ليباع جرام الفضة النقي عيار 99.9، بسعر 12.77 جنيه، بينما بيع جرام الفضة البريطانى عيار 95.8 بنحو 12.24جنيه، وسجل فضة الاسترليني عيار 25.5 سعر 11.82 وبيع جرام الفضة عيار 90 بسعر 11.50 جنيه، وجرام عيار 80 بيع بسعر 10.22جنيه، وسجل فضة عيار 880 سعر 11.25جنيه، فيما سجلت الأوقية نحو 397.86 دولار.

حقيقة إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية

في سياق منفصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية، التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، وعدم الاعتراف بها تزامنًا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها، تزامنًا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وشددت على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة، ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، مشيرةً إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.