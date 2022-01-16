سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 16 يناير 2022

يبحث الكثير من محبي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي عن سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره هو العيار الأكثر بيعا في السوق المصري وفي محلات الصاغة المختلفة، وتختلف أسعار الذهب يوميا، وتتغير بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالاقتصاد العالمي، إذ يعد المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للمستثمرين، يلجأون إليه حال تذبذب الاقتصاد العالمي، خاصة في الفترات الأخيرة، بعد تأثره بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتغير أسعار جرامات الذهب المختلفة بشكل يومي، وحرصا من جريدة «الوطن» على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل يومي، نرصد من خلال التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جرامات الذهب الأخرى، وفق أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم بين 907 و910 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، فتراوح اليوم بين 794 جنيها و796 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم بين 681 جنيها و682 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ويتراوح سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بين 6352 جنيها و6368 جنيها.

أسعار الذهب في سوق المال

وتختلف أسعار الذهب في سوق المال، إذ يصل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق المال حتى 917 جنيها و58.49 دولار، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال حتى 803 جنيهات و51.18 دولار، فيما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال حتى 688 جنيها و 43.87 دولار.

وعن سعر الأوقية في أسواق المال، فوصلت إلى سعر 28.544 جنيها، بينما وصل سعر الأونصة إلى 6425 جنيها.