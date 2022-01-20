ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات اليوم وسط ترقب لقرارات «الاحتياطي الأمريكي»

ارتفع سعر جرام الذهب 3 جنيهات، اليوم الخميس، متأثرا بسعر الأوقية وتراجع الدولار على الصعيد الدولي، وسط استمرار حالة صعود وهبوط سعر الذهب خلال التعاملات اليومية على مدار الأسبوع الجاري.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي يومي 25 و26 يناير الجاري، وسط توقعات باتخاذ إجراءات صارمة جديدة لمواجهة التضخم الذي سجل نسبة 7% كأعلى معدل له منذ 40 عاما، ومن بين الإجراءات المتوقعة، رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح مسؤولون ببنك الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات صحفية، رفع أسعار الفائدة في مارس القادم، ما يؤثر على أسعار الذهب باعتباره ملاذا آمنا يتحوط به المتداولون ضد التضخم، فأي ارتفاع في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ، ستزيد من تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب أمام العملات الأخرى، الأمر الذي يخلق حالة من العزوف عن الاستثمار في المعدن النفيس.

سعر الذهب عالميا

سجّل سعر الأوقية، اليوم 1.839.60 دولار، على الصعيد العالمي وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 59.14 دولار مقابل 58.40 دولار، كما سجل عيار 22 سعر54.21 دولار، وعيار 21 سعر 51.75 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.35 دولار.

سعر الذهب فى السوق المحلية

وفي السوق المحلية، ارتفع الجرام 3 جنيهات ليباع الذهب عيار 24، اليوم الخميس، بسعر يتراوح بين 915 جنيهات و918 جنيهات، وتراوح عيار 21 بين 801 جنيهًا و803 جنيهات، وعيار 18 بين 687 و688 جنيهًا، وسجّل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و424 جنيهًا.

وقال «نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم لارتفاع سعر الأوقية وتراجع الدولار، إلّا أنّه سيعاني من التذبذب حتى نهاية الأسبوع الجاري وأشار إلى أنّ سوق الذهب تعاني من الركود إلا أنّه لايزال وسيلة التحوط المناسبة.