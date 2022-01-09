رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «61» لإظهار الهوية البصرية

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعمال المعرض الفني (61)، والذي يجسد الهوية البصرية للجامعة، من خلال عدد من المعروضات المصممة وفقاً لتقنية الهولوجرام (التصوير ثلاثي الأبعاد)، للفنانة الدكتورة نهى المفتي، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.

وشهد المعرض حضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات المختلفة، ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة.

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على دعمه الكامل لفكرة المعرض، والهادفة إلى إظهار الهوية البصرية لجامعة أسيوط بما تضمه من مدينة طبية وكليات ومعاهد ووحدات ومراكز بحثية ومنتجات وغيرها، لافتاً إلى أن المعرض يمثل امتدادا لمشروع الهوية البصرية، الذي جاء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي ناشد من خلاله كافة المحافظات إلى تصميم هوية بصرية خاصة بها، من خلال تجسيد اللوحات الفنية التي تعبر عن تراث كل محافظة، وذلك على الجداريات والأسوار وواجهات المباني والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى وسائل المواصلات.

المعرض يُروج للجامعة وهويتها البصرية

وأشاد رئيس الجامعة، بكافة المعروضات التي شملها المعرض، والمُعبر عن الجامعة ويرمز إليها بشكل فني، كما وجه شكره إلى الدكتورة نهى المفتي، لمحاولتها الناجحة في إظهار الهوية البصرية للجامعة، والتى تعد أمرًا ضروريًا للترويج للجامعة والتسويق لها، من خلال أعمال فنية تبرز الحس الجمالي والفني، بتقنية مستحدثة تواكب التطور التكنولوجي فى مجال الجرافيك.

تصميم 412 عملًا فنيًا

وحول تفاصيل المعرض، أشارت الدكتورة نهى المفتي، إلى أن فكرته مستوحاة من مرور 61 عاماً على إنشاء الجامعة، من خلال تصميم 412 عملا فنيا يضم منتجات الباكدينج الخاصة بالخطوط الغذائية والمطبوعات الخاصة بالجامعة، حيث تم عرض 110 تصميما منها فقط خلال المعرض، وأضافت أنه تم تصميم الشعار باللون الذهبي والأسود، واختيار اللونين لأنهما يمثلان الشعار الأصلي للجامعة، فضلًا على احتوائهما على قوة رمزية واضحة تسهم فى ترسيخ المنتجات، ويزيد الموثوقية والانتشار الواسع لها.

ونوّهت «المفتي» إلى أن الألوان وحدها لا تشكل هوية بصرية، لكن التاريخ العريق والموقع الجغرافي وما تحمله الجامعة من ثقافات أصيلة، حملت طابع الأصالة والتجديد بالفن شكّلت أيضًا الهوية البصرية للجامعة.

استخدام «الفن الجرافيكي» بالتصوير المعاصر

أما فيما يخص التقنية التى استخدمتها الدكتورة نهى المفتي، في المعروضات التي شملها المعرض، فقد أشارت إلى أنها عبارة عن استخدام الفن الجرافيكي بالتصوير المعاصر وبتقنية عرض معاصر تواكب التكنولوجيا، وهو تصوير ثلاثي الأبعاد (الهولوجرام)، والذي يسجل الضوء في جسم معين ليعطي شكل هذا الجسم، ليطفو كمجسم ثلاثي الأبعاد، وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر، والضوء والفيديو والموسيقى، كل تلك الأدوات استخدمها الفنانون المعاصرون لإنتاج أعمال فنية جديدة، تعبر عن روح الفن المعاصر، كما حرصت على توجيه شكرها لإدارة الجامعة على دعمها لفكرة المعرض، متمنية أن تسهم الأعمال فى إبراز الهوية البصرية للجامعة، على نحو لائق.