أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

«العنب، البرتقال، الكنتالوب، البطيخ، والجوافة»، فاكهة متعددة يعشقها الكثيرون، ويفضلون تناولها في المواسم التي تشتهر بها، ويحرصون على تناولها يوميا، لتقوية مناعتهم، من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون.

وفي إطار حرص الكثيرون على تناول الفاكهة المختلفة بشكل يومي، وحرصهم على شرائها، تقدم «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، الموافق 21 يناير 2022، وفق جولة «الوطن» في منطقة الدقي، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

يحرص العديد من الأشخاص على تناول البرتقال، خاصة خلال فصل الشتاء الذي ينتشر به بكثرة، بالإضافة إلى تناوله في مختلف المواسم منذ ظهور فيروس كورونا، إذ يعد مصدرا مهما يحتوي على فيتامين سي، ويهتمون بشرائه، وتراوح سعر البرتقال البلدي، بين 3 إلى 5 جنيهات، كما وصل سعر كيلو البرتقال السكري إلى 3 جنيهات، وصولا إلى 6، بينما وصل سعر البرتقال أبو سرة لقيمة تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وصل سعر اليوسفي لقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات في بعض الأماكن، وبلغ سعر الجريب فروت نحو 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكنتالوب من الأشخاص بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو البلح السيوي لسعر يصل إلى 25 جنيها، وبلغ سعر بلح الثلاجة نحو 10 جنيهات.

أسعار الجوافة والعنب

والجوافة تعد مصدر لفيتامين سي أيضا لذا يقبل على شرئاها الكثيرين واستخدامها كعصير أيضا، ووصل سعر كيلو الجوافة إلى نحو 8 جنيهات، وبالنسبة لسعر كيلو الرمان فيتراوح بين 8 إلى 12 جنيها، بينما تتراوح أسعار الفراولة بين 10 إلى 12 جنيها، كما وصل سعر كيلو العنب المعروف بانتشاره في فصل الصيف فقط، ويزداد سعره في الشتاء نظرا لقلته؛ إذ وصل سعر العنب الأصفر «مستورد» لقيمة تصل لنحو 25 جنيها، بينما بلغ سعر العنب الأحمر نحو 25 جنيها.