أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 19 يناير

على مدار العامين الماضيين، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأ الكثير من المواطنين يلجأون إلى تقوية المناعة الخاصة بهم، عن طريق تناول الكثير من الفاكهة المختلفة، وخصوصا تلك الغنية بفيتامين سي، لذلك يحرص الكثيرين على متابعة أسعار الفاكهة باستمرار، لشرائها وتناولها؛ أملا في تقوية مناعتهم.

وحرصا من «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يرغب قراؤها في الاستعلام عنها ومعرفتها، نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، وفق جولة «الوطن» في منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

يعد البرتقال من أهم الفاكهة التي يحرص الكثيرون على تناولها خلال تلك الفترة، نظرا لما تحتوي عليه من نسبة عالية لفيتامين سي، كما أنه يقي من نزلات البرد والإنفلونزا، وجاء سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 إلى 6 جنيهات، بينما وصل سعر البرتقال أبو سرة لقيمة تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات، وبالنسبة لسعر اليوسفي وصل لقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات في بعض الأماكن، وبلغ سعر الجريب فروت نحو 5 جنيهات.

ويعد الكانتلوب أيضا من الفاكهة التي يكون عليها طلب كثير، إذ يتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو البلح السيوي لسعر يصل إلى 25 جنيهًا، وبالنسبة لبلح الثلاجة، فيصل إلى قيمة نحو 10 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الجوافة لقيمة تصل إلى نحو 8 جنيهات، وبالنسبة لسعر كيلو الرمان فيتراوح بين قيمة 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الفراولة بين 10 إلى 12 جنيهًا.

ونظرا لما يحتوي عليه العنب من سكريات تعوض الجسم عن فقده للكثير من الفيتامينات الأخرى، فقد وصل سعر كيلو العنب الأصفر «مستورد» لقيمة تصل لنحو 25 جنيهًا، والأحمر تبلغ قيمته 25 جنيها أيضا.