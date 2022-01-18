أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 18 يناير

تناول الفاكهة أمر مهم وضروري لصحة الإنسان، حيث تقلل مستوى الكوليسترول والدهون في الجسم، كما تقي الشخص من الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا والبرد، وفقر الدم، والوقاية من نقص مخزون الحديد في الجسم، لذا يهتم الكثيرون بشرائها يوميا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي ضمن خدماتها الإخبارية أسعار الفاكهة في أسواق اليوم وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر بالدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

البرتقال من أهم الفواكه في الشتاء فهو مصدر فيتامين سي الذي يقي من نزلات البرد، وتراوح سعر البلدي منه بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكرى بين 3 إلى 6 جنيهات، أبو سرة بين 4 إلى 7 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 6 جنيهات في بعض الأماكن، وبلغ سعر الجريب فروت نحو 5 جنيهات.

ووصل سعر العنب الأصفر «مستورد» لنحو 25 جنيهًا، والأسود «مستورد» نفس السعر، بينما سجل التفاح الأمريكاني بين 18 إلى 25 جنيهًا، والجولدن بين 17 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني بين 15 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر الكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، ووصل سعر البلح السيوي لنحو 25 جنيهًا، وبلح الثلاجة نحو 10 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة نحو 8 جنيهات، وتراوح الرمان بين 8 إلى 12 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراولة بين 10 إلى 12 جنيهًا، والموز نحو 12 جنيها، ووصل سعر المانجو كيت «التخزين» نحو 30 جنيهًا، ووصل سعر البطيخة لنحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة في السوق المحلي

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا في الأسواق المحلية في مختلف الأماكن بسبب زيادة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع وفق تصريحات التجار.