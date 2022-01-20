أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 20 يناير 2022

الفاكهة متنوعة، يعشقها الكثيرون بجميع أصنافها، من الموز والبرتقال والجوافة والمانجو، ويحرصون على تناولها يوميا، لحبهم لمذاقها الخاص، ولتقوية مناعتهم أيضا، في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص الكثيرون على تناول الفاكهة المختلفة بشكل يومي، وحرصهم على شرائها، تقدم «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، وفق جولة «الوطن» في منطقة الدقي، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

البرتقال من الفاكهة المفضلة والأساسية خلال فصل الشتاء، ويحتوي على فيتامينات هامة للجسم، وبه نسبة كبيرة من فيتامين سي، الذي ينصح به الأطباء في ظل مواجهة فيروس كورونا، ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو البرتقال السكري إلى 3 جنيهات وصولا إلى 6، بينما وصل سعر البرتقال أبو سرة لقيمة تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات، وبالنسبة لسعر اليوسفي فوصل لقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات في بعض الأماكن، وبلغ سعر الجريب فروت نحو 5 جنيهات.

سعر البلح في الأسواق اليوم

وتراوح سعر كيلو الكنتالوب الذي يفضل تناوله الكثير من الأشخاص بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو البلح السيوي لسعر يصل إلى 25 جنيها، وبلح الثلاجة نحو 10 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو الجوافة لقيمة تصل إلى نحو 8 جنيهات، وبالنسبة لسعر كيلو الرمان فيتراوح بين 8 إلى 12 جنيها، بينما تتراوح أسعار الفراولة بين 10 إلى 12 جنيها.

كما وصل سعر كيلو العنب المعروف بانتشاره في فصل الصيف فقط، ويزداد سعره في الشتاء نظرا لقلته؛ إذ وصل سعر العنب الأصفر «مستورد» لقيمة تصل لنحو 25 جنيها، بينما بلغ سعر العنب الأحمر في الأسواق نحو 25 جنيها.