الحزن يسيطر على نجوم وصناع السينما العالمية لرحيل جاسبارد أوليه: موتك هزنا

صدمة شديدة سببتها الوفاة المأسوية المفاجأة للنجم الفرنسي الشاب جاسبارد أوليه، عن عمر يناهز 37 عاما، مساء أمس، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الرأس، بسبب حادث تزلج في أحد منتجعات جبال الآلب، ليحظى خبر رحيله باهتمام عالمي بالغ، إذ نعاه عدد كبير من نجوم السينما الفرنسية والأمريكية وصناعها، من بينهم: جان دوجاردان، جولييت بينوش، وأنتوني ديلون.

حزن على رحيل جاسبارد أوليه

نشرت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار، صورة لجاسبارد أوليه، الذي شاركها بطولة فيلم «It's Only the End of the World»، عبر حسابها على «إنستجرام»، معبرة عن صدمتها لرحيله، إذ كتبت: «لقد انبعث منك الكثير من الضوء والحب، كم أحببت معرفتك، وستبقى من خلال ما تركته لنا، وهو هائل وعميق للغاية»، وأضافت: «رحيلك أمر مؤلم.. وسأحبك دائمًا».

وعبر المخرج الكندي إكسافيير دولان، عن حزنه برحيل الممثل الشاب، في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «إنه أمر لا يصدق ومؤلم للغاية، حتى التفكير في كتابة هذه الكلمات، ضحكتك الخفيفة، عينك الساهرة، محاسنك، موهبتك، موهبة الاستماع الخاصة بك، همساتك لطفك، وُلدت كل ملامح شخصك من حلاوة متلألئة»، مضيفا: «أشعر بالاستنزاف.. هزني موتك».

وقال مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، في بيان صحفي: «كان جاسبار جزءًا من جيل الشباب، الذي يشكل مستقبل السينما الفرنسية، كان يعرف دائمًا كيفية اختيار أفلامه، وتحديد اتجاه حياته المهنية، والتي لم تتوقف أبدًا عن الوعد، كان ذكيا بقدر ما كان موهوبا لقد أعطى الكثير، ولن ننساه أبدا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأصدرت «مارفل» بيان تنعي فيه بطل أحدث مسلسلاتها «Moon Knight»، الذي كان من المقرر طرحه على منصة «ديزني +»، عبرت فيه عن حزنها لفقدان النجم الشاب، مواسية عائلته وأصدقاءه.

وزراء فرنسيون: السينما فقدت موهبة كبيرة

لم يقتصر الأمر على السينمائيين فقط، بل عبر رجال الدولة والساسة الفرنسيين عن حزنهم لرحيل الممثل الشاب، من بينهم وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي كتب عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «السينما الفرنسية فقدت موهبة كبيرة»، بينما غرد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس: «أن أوليه نشأ مع السينما، ونمت السينما معه.. لقد أحبوا بعضهما البعض بجنون».