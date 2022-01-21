أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 21 يناير 2022

الخضروات شيء لا غنى عنه على مائدة الطعام، خاصة للأشخاص الذين لا يستطعيون تناول اللحوم، فهي الطعام المفضل للأشخاص النباتيون، كما أنها ضرورية بشكل عام فتناول الخضروات يمد الجسم بالمياه اللازمة للجسم، والعناصر الغذائية والفيتامينات المختلفة، لتعزيز مناعة الجسم، في ظل مواجهة فيروس كورونا وانتشار الفيروسات الفترة الماضية.

وفي إطار حرص الكثيرون على شراء الفاكهة، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة اليوم الجمعة 21 يناير، وفق جولة في منطقتي الدقي وإمبابة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

الفلفل بانواع المختلفة خاصة الفلفل الرومي، ينصح الأطباء بتناوله لعمله على تقوية المناعة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وللراغبين في شرائه فقد سجل سعر الفلفل الألوان اليوم نحو 20 جنيها، كما سجل سعر الفلفل الرومي مبلغ قيمته 7 جنيهات، وكما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي قيمة 10 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

وللراغبين في عمل المحشي بأصنافه المختلفة خاصة محشي الباذنجان، فقد تراوح سعر الباذنجان اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، كما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

وللراغبين في عمل السلطة التي تعد طبق رئيسي على مائدة الطعام في الغذاء، فسجل سعر الجزر نحو 5 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الكابوتشي اليوم نحو 10 جنيهات، سجل القرنبيط للحبة التي تصل وزنها 2 كيلو نحو 7 جنيهات، وبالنسبة لسعر الخس، فوصل إلى 3 جنيهات للحبة الواحدة، وبلغ سعر الخس الأحمر 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

وبلغ سعر البسلة نحو 8 جنيهات، كما وصل سعر الملوخية الخضراء في الأسواق إلى 4 جنيهات، بينما سجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات، وكيلو جرام السبانخ بلغ نحو 7 جنيهات.