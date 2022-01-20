6 نصائح قبل التبرع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.. منها «الإيصال المختوم»

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه يجب على المؤسسة أو الجمعية التي ترغب في الحصول على التبرعات بخصوص نشاط معين، أن تحصل على موافقة الوزارة، وأن تتبع الخطوات التي نص عليها القانون.

إجراءات ترخيص جمع المال

وأضاف رئيس الاتحاد لـ«الوطن»، أن إجراءات ترخيص جمع المال تتمثل فيما يلي:

- موافقة الجهة الإدارية بترخيص جمع المال لمدة سنة، أو لمدة 6 أشهر، ولا يزيد عن عام.

- تقدم المؤسسة حسابا ختاميا وميزانية وقرار من مجلس الإدارة.

- تقوم الجهة الإدارية بالتأكد من الحساب الختامي وميزانية الجمعية، وكذلك من عدم وجود مخالفات مالية.

- الحصول على التصريح بالموافقة.

عقوبة جمع تبرعات دون الرجوع للجهة الإداراية

وأشار «عبدالقوي»، في تصريحاته، إلى أن الجمعية التي تجمع التبرعات دون الرجوع للجهة الإداراية ستُواجه بعقوبتين إدارية وجنائية.

نصائح للمواطنين قبل التبرع بالمال

ووجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عدة نصائح للمواطنين قبل التبرع لأي مؤسسة، تشمل النقاط التالية:

1- لابد من الاطمئنان بأن يكون هناك إيصال مختوم من الجمعية.

2- الاطلاع على ترخيص جمع المال للجمعية التي تتبرع لها.

3- في حال التبرع التلقائي، يكون بإيصال ومختوم بختم الجمعية والوزارة.

وفي بيان لها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، ضرورة الأخذ فى الاعتبار عددا من النقاط الإضافية، وهي:

1- أن يقوم المتبرع بالإستعلام عن المؤسسة الإهلية التى سيتبرع لها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- التأكد من هوية القائمين بتوزيع كل من الطوابع والإيصالات الخاصة بالتبرع.

3- التأكد من تبعية الأشخاص الذين يحصلون على التبرع لمؤسسة أهلية أو جمعية تكون مرخصة ومقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية، أن مشروع قانون تعديل المادة الثانية من قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، بمد مدة توفيق الأوضاع لمدة عام آخر يبدأ من 12 يناير 2022، إذ ستتاح الفرصة أمام مؤسسات العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها.