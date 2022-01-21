حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21-01-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات كثيرة يتمتع بها مواليد برج السرطان منها الرومانسية والعطاء لأصدقائه وحبه الشديد لهم، والوقوف بجانبهم في أصعب المواقف التي يمرون بها، ولا يبخلون عن مساعدتهم أبدا، كما أنهم أشخاص يحبون عملهم ويخلصون له، ويتطلعون إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق الأحلام في حياتهم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

طالبت خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج السرطان بأن يكونوا يقظين اليوم فالقمر في منزل العلاقات يدعمك.. قوتك اليوم تجعلك متفردا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

كما يمنح القمر مواليد برج السرطان على المستوى العاطفي اليوم، لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس صحيحة.

مشاهير برج السرطان

من مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، غادة عبد الرازق، نرمين الفقي، الملكة نازلي، نهال عنبر، نيكول سابا، دوللي شاهين، شيرين رضا، الراحلة وردة الجزائرية، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أحمد فلوكس، هاني سلامة.