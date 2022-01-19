حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج السرطان، الإخلاص وتقديم كل مايملكون لمحبيهم وأصدقائهم، ولا يبخلون ببذل قصارى جهدهم في سبيل إرضائهم وراحتهم والعمل على حل مشاكلهم، كما أنهم كرماء ورومانسيون وعمليون ويحبون السفر والانطلاق.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تتعرض اليوم لبعض الأزمات المالية، وعليك الحرص عند الإنفاق فوجود القمر وتنافره مع زحل بمنزلي المال، قد يتسبب لك في نفقات مفاجئة طارئة عليك لم تحسب لها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

احرص على ملء روحك وعقلك بالإيجابيات حتى تنجح في التواصل مع الأحباب جيدا، وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

مشاهير برج السرطان

ينتمي العديد من المشاهير لبرج السرطان أبرزهم المطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة الجزائرية وردة، وعلى المستوى العالمي، فإن الأميرة الراحلة ديانا من مواليد برج السرطان و الممثلة التركية توبا، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا والممثل العالمي توم كروز.