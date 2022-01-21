حظك اليوم برج الأسد الجمعة 21-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحكم في نفقاتك

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الأسد أبرزهم الفنان أحمد عز والفنان تامر حسني، ووحش الشاشة الراحل الفنان فريد شوقي وسعيد صالح، والفنان رشدي أباظة والفنان عزت أبو عوف، والفنان فتحي عبد الوهاب.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال، فكن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكم في نفقاتك جيدا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

عليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر وأن تراعي مشاعره إذا أردت أن تحصل على التقدير.

برج الأسد في الحب

لا يستطيع برج الأسد أن يستغنى عن الحب فالعشق والهيام أمر أساسي في حياته رغم مروره بعدد من الخيبات، ويؤمن بالحب المثالي، كما أن أنثى برج الأسد حالمة ورومانسية جدا ومخلصة لحبيبها لأبعد حد، وأيضا يمنح رجل هذا البرج كل عواطفه وحبّه لمحبوبته فقط، ويجعل زوجته ملكة على عرش بيتها.