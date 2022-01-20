حظك اليوم برج الأسد الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الحب عند مواليد برج الأسد من الأمور المعقدة، سواء كانت امرأة أو رجل، ببساطة لأن شخصياتهم يشوبها بعض النرجسية وحب الذات، فهم يرفضون بكل الأشكال الاهانات أو انتقادات سلوكهم، خاصة إذا كان الأمر يأتي من الشريك أو الحبيب، كما أنه يميل إلي الانتقام بشدة عندما يشعر بالغضب.

ولمواليد برج الأسد، نخبركم في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تبشرك الأفلاك، فاليوم مولود برج الأسد يتميز بروح الفكاهة والتفاءل، مما يجعله قادر على الخروج من أي مأزق مع الزملاء أو الرؤساء، حاول فقط انتبه لحقوقك ولا تهملها.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اليوم تحسن استخدام طاقتك مع الشريك، وتوظفها للخروج من أي مشاكل عاطفية.

مشاهير برج الأسد

يعرف مولود برج الأسد من طلته القادرة على جذب انتباه الكثيرين، ومن مشاهير هذا البرج الممثلة العالمية حينفير لورنس، والمغنية مادونا، والممثل فريد شوقي، وأحمد عز، وتامر حسني.