حبس صياد 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها.. «خنقها وهي نايمة»

أمرت جهات التحقيق بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، بحبس صياد في العقد الثالث من العمر، بتهمة قتل زوجته خنقا أثناء نومها، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بدفن الجثمان.

«قتلتها وهي نايمة علشان بشك في سلوكها، خنقتها ووديتها للمستشفى وقلت للدكتور إني لقيتها متوفية، وندمان إني عملت كده»، وكان المتهم بقتل زوجته القاطنة في قرية برج مغيزل، اعترف تفصيليا أمام جهات التحقيق بارتكابه واقعة قتل زوجته، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، ولشكه في سلوكها.

أحد الأطباء يبلغ الشرطة

وكان أحد الأطباء في مستشفى مطوبس قد أبلغ نقطة شرطة المستشفى عن وجود آثار أصابع حول رقبة سيدة متوفية فجرى إبلاغ مأمور مركز شرطة مطوبس الذي أبلغ اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وجرى انتقال فريق من مركز الشرطة إلى المستشفى واستمع لأقوال الطبيب الذي أكد أنه أبلغ الشرطة بعد شكه في أن وفاة الزوجة غير طبيعية، وذلك أثناء توقيعه الكشف الطبي عليها.

الزوج يعترف بقيامه بخنق زوجته أثناء نومها

وحاول الزوج المتهم في البداية أمام الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، بتضليل العدالة بالمراوغة وأنه اكتشف وفاة زوجته أثناء نومها، ولا يعلم سبب الوفاة، وهذا ما جعله يذهب بها إلى المستشفى إلا أنه في النهاية اعترف أنه ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، التي أجريت تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، عن حدوث خلافات زوجية بين الصياد، وزوجته، لشكه الدائم في سلوكها، وأنه الذي قام بخنقها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.