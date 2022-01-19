صياد يقتل زوجته خنقا أثناء نومها لشكه في سلوكها بكفر الشيخ

أقدم صياد في العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، على قتل زوجته، نتيجة خلافات زوجية بينهما، لشكه في سلوكها، وذلك بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

ورود بلاغ بوجود آثار أصابع حول رقبة متوفاة

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من طبيب، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، وتقيم برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، لإنهاء تصريح الدفن، لاحظ آثار أصابع حول رقبتها.

الزوج يعترف بارتكب الواقعة لشكه في سلوك زوجته

انتقل الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، رفقة معاونه النقيب محمد عبادة، إلى موقع البلاغ وبسؤال زوجها 35 عامًا، صياد، ويقيم برج مغيزل، أفاد اكتشافه وفاة زوجته أثناء نومها.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حدوث خلافات زوجية بين الصياد، وزوجته، لشكه الدائم في سلوكها.

جرى التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجته خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.