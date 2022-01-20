الغرفة الأمريكية: نبحث استعداد مصر لقمة المناخ في فعاليات خاصة يوم 24 يناير

تبحث غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ ‏في نوفمبر المقبل.‏ وتستضيف الغرفة على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري فعاليات خاصة بإقامة المناخ التي ستعقد في مصر بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والأمريكيين والجهات المعنية بالمناخ في العالم.

‏مشاركة «مدبولي» و«كيري»

وقالت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الحدث سيشهد حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ‏وجون كيري ‏المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون المناخ، ‏كما سيحضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ووزير البترول طارق الملا ووزير الكهرباء محمد شاكر، بجانب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ‏ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو، والتي نظمتها الأمم المتحدة، رسميا استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

أجندة المؤتمر

وبحسب أجندة المؤتمر، مِن المقرر مناقشة كيفية التنسيق والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص مِن أجل بحث خطط وآليات خفض الانبعاثات الملوثة، كما سيبحث المؤتمر الآليات التمويلية المتاحة والمطلوبة لتحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، والتحول نحو تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وستناقش إحدى جلسات المؤتمر استراتيجية مصر لإزالة الكربون، بالتزامن مع تحركات الحكومة في اتجاه عملية الانتقال بمجال الطاقة، وستلقى الضوء على الكيفية التي يمكن بها التوصل إلى حل عالمي بخصوص التحول نحو مصادر طاقة نظيفة.

وكذلك يناقش المؤتمر الكيفية التي تعمل بها مصر كمركز ابتكار للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات الزراعة المستدامة وعملية إدارة موارد المياه.

وكذلك ستركز الجلسات على دور التكنولوجيا في خفض الانبعاثات، حيث سيتم طرح مجموعة من التقنيات والحلول التي لن تساعد فقط في تحقيق التحول الأخضر في مصر ولكن لديها أيضًا إمكانية إحداث تأثيرات إيجابية على المستوى العالمي.