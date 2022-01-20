أماكن عرض فيلم «My Son» في دور السينما.. تشويق وإثارة

تعرض دور العرض السينمائي المصرية أفلاما جديدة خلال هذا الأسبوع، أبرز فيلم «My Son»، وتدور أحداثه حول إدموند مواري الذي يتلقى مكالمة من زوجته السابقة تخبره باختفاء ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات من أحد المخيمات، وسرعان ما يتضح أن الطفل اُختطف لتبدأ رحلة البحث عنه.

أبطال فيلم «My Son»

أبطال فيلم «My Son» هم جيمس مكافوي، وكلير فوي، وجايمي ميشيه، وروبرت جاك، وأوين وايتلو، وبول راتراي، والمخرج كريستيان كاريون.

أماكن عرض فيلم «My Son»

ويُعرض فيلم «My Son» في سينمات أركان، وسينما صن سيتي، وسينما بلازا، وأمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما جلاكسى المعادي، وسينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، وسينما جولدن ستارز إليت، وسينما فوكس مول مصر، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، وسينما مدينتي.

أفلام جديدة تُعرض هذا الأسبوع

وتعرض السينمات المصرية أفلاما أخرى ما بين الكوميدي والرعب والتشويق والإثارة، ومع فيلم «My Son» يُعرض أفلام أخرى هذا الأسبوع، وهي فيلم المغامرات «Raging Fire»، وفيلم «Raging Fire»، وفيلم «Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night»، وفيلم «C'mon C'mon».

الأفلام العربية في دور العرض

وتعرض دور العرض المصرية عددا من الأفلام العربية، وهي فيلم «الجريمة»، وتدور أحداثه حول هروب مجرم خطير من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، وتتشابك مع شخصيات مهمة.

كما يُعرض فيلم «من أجل زيكو»، وتدور أحداثه حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم «زيكو» بفرصة للمشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

ويُعرض أيضًا فيلم «الكاهن»، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول صحفية تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل تنقلب حياتهما معا رأسا على عقب.