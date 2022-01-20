عقد اختبارات ومقابلات للمتقدمين للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك على خلفية توقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول مشروع «قوى عاملة مصر»، أو «WorkForce Egypt»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، لإنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية جديدة، ليصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 34 مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في شهر يوليو من العام الحالي 2022، لاختيار الطلاب للالتحاق بالمدارس الدولية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر المقبل.

اجتياز اختبارات القبول شرط الالتحاق بالمدارس الدولية

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد تقديم طلبات التسجيل سيتعين على الطلاب المرشحين اجتياز اختبارات القبول التي تعقدها إدارة المدرسة، بما في ذلك المقابلات الشخصة للطلاب المتقدمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تسعي لأن تكون المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية نموذجاً ومنارة للمعرفة والتعلم، من خلال تطبيق أحدث التقنيات وطرق التعلم الدولية، لمساعدة الطلاب على التفوق، وإعدادهم للمشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر.

تخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس تضم تخصصات مصممة لتلبية احتياجات سوق العمل، وبرامج ومناهج تمزج بين بيئات التعلم التقليدية والرقمية، ومناهج فنية تُدرس باللغة العربية أو الإنجليزية.

وأضافت الوزارة، أن هذه المدارس ذات تعليم ومناهج تعتمد على نظام الجدارات الدولية، وبنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز، ومعامل ابتكار بكل مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أن شركاء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هم:

- الشريك الحكومي: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الشريك من قطاع الأعمال: شركاء القطاع الخاص وشركاء قطاع الأعمال العام.

- الشريك الدولي: مشروع «قوى عاملة مصر» الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.