عاجل.. قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة، بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2022.

الشروط العامة للقبول

جاءت الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين، وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن ترفق المعاملة التجنيدية، وتستخرج من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الاختبار.

وتضمنت الشروط أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستيرألا يزيد السن على 34 سنة في 1/7/2022، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة في 1/7/2022، وألا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

علماً بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة (فرع الإحتياط والمكلفين ) بكوبرى القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 12/2/2022 ولمدة شهر ، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (WWW.MOD.GOV.EG)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساء عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 0222617788.