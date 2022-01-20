وكيل «جاكوار» يعلن وصول سيارة «I-PACE» الكهربائية إلى مصر

أعلن الوكيل الرسمي لسيارات «جاكوار لاند روڤر» في مصر، وصول سيارة جاكوار I-PACE الجديدة إلى صالات عرضها.

و«جاكوار I-PACE» أول سيارة رياضية متعددة الأغراض، فائقة الأداء وكهربائية بالكامل، وتتوافر بنظام معلومات وترفيه يتميز بسرعته وسهولة استخدامه، مع قدرة على الشحن الأسرع.

وفازت سيارة I-PACE منذ إطلاقها بأكثر من 80 جائزة عالمية، منها: «سيارة العام العالمية 2019»، وأفضل تصميم في العالم، وأفضل سيارة خضراء ضمن جوائز سيارة العام العالمية».

سرعة السيارة 400 حصان

بوجود محركين كهربائيين من تصميم جاكوار على كل واحد من محوري العجلات، تأتي السيارة بسرعة 400 حصان وعزم دوران 696 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي دائم، وهيكل من الألمنيوم ومركز جاذبية منخفض.

تأتي سيارة I-PACE بشاحن بقوة 11 كيلوواط كميزة أساسية، ما يمكّن العملاء من الحصول على طاقة كهربائية ثلاثية الأطوار للاستمتاع بشحن أسرع بشكل كبير، وعند وصول السيارة بشاحن جداري 11 كيلوواط، يمكن إضافة حتى 53 كم/33 ميل من مدى القيادة كل ساعة.

شحن البطارية يستغرق 8.6 ساعات

فيما يستغرق الشحن الكامل للبطارية الفارغة الآن 8.6 ساعات. أما العملاء في البلدان ذات التيار أحادي الأطوار الذين يستخدمون شواحن جدارية بقوّة 7 كيلوواط، فيستفيدون كذلك من قدرة شحن مميزة تضيف حتى 35 كم/22 ميل في الساعة، وتحقق شحنة كامل خلال 12.75 ساعة.

وعند استخدام الشحن السريع، سيضيف الشاحن بقوة 50 كيلوواط حتى 63 كم/39 ميل خلال 15 دقيقة، فيما يضيف الشاحن بقوة 100 كيلوواط حتى 127 كم/78 ميل في ذات المدة.