إجراءات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة بتمويل البنك الأهلي

تتعاون وزارة "الشباب والرياضة"، مع وزارة التنمية المحلية، والبنك الأهلي المصري، في مشروع «مبادرة عربات الطعام المتنقلة»، للشباب من الجنسين، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم، بتمويل من البنك الأهلي.

إجراءات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة

يقدم طلب ترخيص سيارات الطعام المتنقلة مرفق به البيانات والمستندات التالية:

اسم صاحب الطلب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، وذلك في ضوء البيانات الخاصة بالأماكن المتاحة في كل محافظة أو ما يقترحه الشاب بعد التأكد من صالحية المكان.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يتجاوز 3 شهور سابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، أما اذا كانت غير معدة لهذا الغرض فهذا الشرط غير مطلوب استيفائه.

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة المركبة واستيفاؤها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، في حالة توافر عربة لدى مقدم الطلب.

شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية، من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

إذا قدم طلب الترخيص، إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية، وأن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة.

تستمر مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا.

أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة وفقا للشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات للحفاظ على البيئة، في حال توافر عربة لدى مقدم الطلب.

اقرأ أيضا «إيجي ترك» مبادرة لتوفير عربات الطعام المتنقلة للشباب «أون لاين»

تمويل عربات الطعام المتنقلة

التمويل يكون من البنك الأهلي مع مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%

تمويل استثماري:

يتمثل في قيمة شراء عربة الطعام المتنقلة كاملة التجهيزات:

يتم تمويل 85% بحد اقصي من قيمة العربة بكافة تجهيزاتها، ويتراوح سعر العربة ما بين 150 ألف و700 ألف جنيه، وفقا لمواصفات وتجهيزات السيارة.

اقرأ أيضا بينها «الفول والكبدة».. «زيادة الغرامة» بتعديلات قانون عربات الطعام

مدة التمويل وفترة السماح:

يتم سداد التسهيل شامل العوائد على أقساط ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات (متضمنة فترة سماح 3 أشهر).

المستندات الخاصة بطلب التمويل: