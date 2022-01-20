تفاصيل ألبوم تامر عاشور «تيجي نتراهن».. استغرق العمل عليه عاما ونصف

ينتظر الجمهور أغنيات ألبوم تامر عاشور «تيجي نتراهن»، الذي يطرح تباعا خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ألبوم تامر عاشور هو السادس في مسيرته الفنية، ويعود به بعد غياب دام 3 سنوات منذ آخر البوماته أيام الذي طرح عام 2019.

ألبوم تامر عاشور تيجي نتراهن يتضمن 10 أغنيات

يتضمن ألبوم تامر عاشور «تيجي نتراهن» 10 أغنيات، هي «تيجي نتراهن، أحلى الدنيا، حنلها وإنت بعيد، خليني في حضنك، وخلتني أحس، مفيش جدعنة، كان موضوع، الفترة دي، عود نتكلم، وكنت فين».

وكان تامر عاشور بدأ العمل على ألبومه الجديد منذ نحو عام ونص، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد المالكي وتامر علي وسامح كريم ومايكل رامي ومحمد شفيق وشقيقه آسر عاشور وفهد ومحمدي وجمال الخولي ومحمود أنور.

طرح أولى أغنيات ألبوم تيجي نتراهن

كانت أولى الأغنيات التي طرحها عاشور من الألبوم أغنية «تيجي نتراهن» في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخلال الساعات المقبلة سيطرح باقي الأغنيات العشر عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والألبوم الجديد من إنتاج تامر عاشور بعد أن فسخ تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ.

وتقول كلمات أغنية تيجي نتراهن:

تيجى نتراهن

إنّ هيجي اليوم وتقولي أن أنتي ندمتي

وانّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقى

من دلوقتي ليومها كلام

أعملي بس حساب قدّام

أنا حذّرتِك وابقي أفتكرى انِّك صمّمتي

تيجي نتراهن

أنّك راجعة

وإن ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وأنّي هدوّر وشّى يوميها

علشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه عيني فعينِك

كان تامر عاشور أوضح في بث مباشر أن عمله الغنائي الجديد يضم أغنية بعنوان «الفترة دي»، مشيرا إلى أنها ستكون مرحلة جديدة في مشواره الفني والغنائي.