تفاصيل التعاون بين صندوق «تحيا مصر» و«الفاو» لحياة أفضل في الريف

كشف محمد مختار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر» عن تفاصيل التعاون بين الصندوق ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، موضحًا أن أنشطة الصندوق بدأت لفت أنظار كل المؤسسات الدولية، خاصًة بعد تنظيم عدد من القوافل خارج الحدود سواء، في غزة أو جيبوتي.

تنظيم أكبر قافلة إنسانية في العالم

وأوضح «مختار» في مداخلة تليفونية مع قناة «DMC» الفضائية، أن الصندوق ساهم في التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية في 2021، لافتًا إلى أن الصندوق نظم أكبر قافلة في العالم لتوفير الغذاء للمستحقين خلال جائحه كورونا، وفي هذا الإطار تم تكريم فريق الصندوق تقديرًا له.

وأضاف المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر» أن المنظمة لديها عددًا من المحاور يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى مساهمته في المشروع القومي الضخم الذي تنفذه الدولة وهو «حياة كريمة»، موضحًا أن لقاء ممثلي الصندوق مع الـ«فاو»، استعرض عددًا من الأمور مثل فكرة برنامج حسن استخدام الغذاء في الدول العربية، لافتًا إلى أن نحو 80% من مخلفاتها تكون عبارة عن مخلفات عضوية، بما يعني أنه يمكن استخدامها في تحسين سُبل الزراعة، وبالتالي تحسين سبل العيش في الريف المصري، كما استعرض فكرة توفير الغذاء في الظروف الصعبة مثل جائحة كورونا، مشددًا على أن المنظمة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز دور المجتمع المدني.

دور الصندوق في مكافحة آثار المناخ

واستكمل «مختار» أن الصندوق سيكون له دور في توجهات الدولة في قضية مكافحة آثار المناخ، حيث يستعد بقوافل حماية الاجتماعية التي تنظم توفير الغذاء في عدد من محافظات الصعيد وقوافل الرعاية الصحية التي تقدم الرعاية الطبية والكشف المبكر عن أمراض العظام بالتعاون مع الهلال الأحمر وفي عدد من القوافل النوعية لرعاية ذوي الهمم على مدار الأسبوع، والتي خدمت عددًا كبيرًا بالتعاون منظمات المجتمع المدني لتوفير أدوات وسائل دعم ذوي الهمم.

واختتم بأن هناك افتتاحات جديدة، وبدء مرحلة جديدة في رفع كفاءة المنازل سواء التي تحتاج تسقيف أو تحتاج توصيلات مياه وكهرباء، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق وتسقيف 11 ألف منزل، وبدأوا مرحلة جديده تستهدف 330 منزلًا في بني سويف ضمن مشروع «طموح الحياة» بالشراكة بين صندوق تحيا مصر والقطاع الخاص لتطوير قرية سيدي عبد الرحمن، والتي ستكون نموذجًا لتطوير القرى الأولى بالرعاية، معربًا عن أمله في أن ينتهي المشروع في الربع الأول من العام، وأن يجري افتتاحه في الربع الثاني من العام الحالي.