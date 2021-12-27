حصاد صندوق تحيا مصر في 2021: تسجيل 3 ألقاب جديدة في موسوعة جينس

أصدر صندوق تحيا مصر تقريرا سلّط فيه الضوء على المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري. وجاء في مقدمة إنجازات الصندوق هذا العام نجاح الصندوق في تكرار سيناريو عام 2020 بتنظيم أكبر قافلة إنسانية في العالم للعام الثاني على التوالي، لرعاية 5 ملايين مواطن، ليحصد من خلالها 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينس العالمية، وهي:

أنشطة صندوق تحيا مصر

- أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة).

- أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج.

- أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبي) ليسجل الصندوق 6 ألقاب دولية في مجال العمل الخيري تضاف لقائمة إنجازاته منذ نشأته.

خدمات صندوق تحيا مصر

وعبرت خدمات صندوق تحيا مصر الحدود إلى غزة وجيبوتي، ويمكن تلخيص إنجازات الصندوق في النقاط التالية:

- 12 مليون مستفيد من مشروعات ومبادرات الصندوق خلال 2021.

- تنفيذ 10 مشروعات لتنمية نصر النوبة ومراكز أسوان.

- إعمار 470 منزلا بأسيوط وسوهاج.

- تجهيز أقسام الغسيل الكلوي والحضانات في 44 مستشفى بصعيد مصر.

- توفير 11 مليون جرعة لقاح كورونا.

- دعم 43 مستشفى عزل.

- 121 ألف مستفيد من مبادرة نور حياة.

إجراء 10 آلاف عملية مياه بيضاء.

- تجهيز 35 مستشفى بـ 500 حضّانة للأطفال المبتسرين و3100 جهاز مساعد.

- تجهيز 93 مستشفى بـ 816 ماكينة غسيل كلوي و600 كرسي مريض.

- تنفيذ 11 مشروعا لرعاية ذوي الهمم.

- رصد 100 مليون جنيه جديدة لصندوق عطاء.

- تقديم أكثر من مليار جنيه مساهمة في بناء مدن بشائر الخير.

- 150 مليون لفرش وتأثيث الوحدات السكنية بديل العشوائيات.

- 80% نسبة إنجاز مشروعات التنمية المتكاملة بقرية سيدي عبد الرحمن.

- تجهيز 3 مراكز محاكاة بكليات طب عين شمس والقاهرة والإسكندرية.

تحديات واجهتها الدولة خلال عام 2021

و قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن التحديات التي واجهتها الدولة خلال عام 2021 كان لها بالغ الأثر في إبراز دور الصندوق في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، عبر العديد من المشروعات والمبادرات والحملات الاستثنائية التي نظمها الصندوق خلال عام كامل، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير صندوق «تحيا مصر» في بيان، أن نشاط الصندوق امتد خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتوجيه قوافل إغاثة لهم، فضلا عن المشاركة في مبادرة تحيا مصر إفريقيا، من خلال قوافل الرعاية الصحية للأشقاء في جمهورية جيبوتي.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب.

التعاون مع المجتمع المدني

وأوضح مدير «تحيا مصر» أن الصندوق تعاون خلال العام الجاري مع 41 مؤسسة مجتمع مدني، إضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت في مشروعات ومبادرات الصندوق، وكذلك اتحاد بنوك مصر، فضلا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع.

ولفت «عبدالفتاح» إلى أنه خلال العام الجاري تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي خدمت ما يقرب 12 مليون مواطن كان أبرزها قوافل رعاية الأسر المقيمة في المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية، وذلك على مدار العام لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة التي تعينهم على المعيشة.

وحظيت محافظات الصعيد، حسب «عبدالفتاح» بنصيب كبير من مشروعات الصندوق التي نفذها خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لمواطنيه.