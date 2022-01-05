تحيا مصر: نظمنا 3 آلاف قافلة مساعدة استفاد منها 12 مليون شخص خلال 2021

استعرض محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إنجازات الصندوق خلال عام 2021، إذ نظّم 3 آلاف قافلة مساعدة استفاد منها 12 مليون شخص خلال العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصندوق ساهم في فرش مساكن حي الأسمرات بشكل لائق، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات من المجتمع المدني، لكنه لم يشارك في بناء الوحدات السكنية.

الصندوق ساهم في توفير خدمات صحية للمرضى

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن صندوق تحيا مصر ساهم في توفير خدمات صحية للمرضى، فضلًا عن خدمات تعليمية، إذ لم يقتصر دوره فقط على القوافل التي تقدم المواد الغذائية، «كل جنية بيتدفع للصندوق أو يدخل الصندوق ده بينقذ حياة مريض أو يوفر سكن آمن، أو ينقذ حياة طفل».

وعن مشروعات صندوق «تحيا مصر»، أوضح المتحدث باسم الصندوق، أنه يتم العمل في مجالات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والتنمية التعليمية، كما يتم التأكيد على المتطوعين العاملين في الصندوق على توصيل الخدمة للمحتاجين بشكل متكامل ولائق، منبهين عليهم عدم إظهار وجه متلقي الخدمة، فالغرض الوحيد من التصوير هو التأكيد من وصول الخدمة لمستحقيه.

الصندوق كثف من تواجده في محافظات الصعيد

وأوضح أن الصندوق كثف من وجوده في محافظات الصعيد لتوفير المواد الغذائية والأغطية، فضلا عن توفير 11 مليون جرعة لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومستمر في إرسال قوافل الحماية الاجتماعية على مدار فصل الشتاء، كما أن الصندوق بصدد البدء في رفع كفاءة 660 منزلا، و دعم 100 من خريجي الثانوية العامة بمنح مختلفة: «الشباب الذي يعمل مع الصندوق ينتمي للقرى ذاتها التي يمارس فيها الصندوق أنشطتها».