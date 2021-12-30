قافلة ثقافية وفنية بقصر «تحيا مصر» في حي الأسمرات احتفالًا بالكريسماس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث أقام قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات قافلة ثقافية وفنية، تضمنت محاضرة بعنوان «الأمن المائي» ألقاها العميد خالد فهمي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

محاضرة «مفاهيم وأبعاد الأمن القومي» بالأسمرات

وقال في المحاضرة، إن مصر قادرة على الحفاظ على كل قطرة ماء تخصها، وتخص المواطن المصري، متابعًا أن الدولة الآن تعمل بالتوازي في جميع المجالات وقد استطاعت الحفاظ على المياه من خلال عملية ترشيد أستهلاك المياه، ثم تطرق بالحديث عن الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإرهاب هو فكر متغلغل في عقول البعض، ويجب مواجهته بالفكر المعتدل،

أعقب ذلك ندوة بعنوان «مفاهيم وأبعاد الأمن القومي» شارك فيها الدكتور أشرف يوسف والدكتورة جيهان حسن، حيث أشار إلى أبعاد الأمن القومى فهناك بعد سياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي.

وأكد أن الدولة تهتم بكل ما له علاقة بالأمن القومي، وأضاف أن المبادرات التي أطلقتها الدولة كمبادرة مائة مليون صحة تعتبر من أهم عوامل الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمن القومي لا يقتصر على الأمن العسكري فقط وإنما يشمل جميع المجالات، كما قدمت الدكتورة جيهان مداخلة عن مفهوم وتحديات الأمن القومي.

احتفالات بالكريسماس في قصر ثقافة الأسمرات

كما تضمنت القافلة بقصر ثقافة الأسمرات مجموعة من الورش الفنية، تمثلت في ورشة لعمل حلى من الخرز، وأخرى لعمل أشكال من الفوم الجليتر للأطفال، مع ورشة عمل نموذج بابا نويل وشجرة الكريسماس، هذا بجانب مجموعة من الفقرات الفنية ومنها عرض أوبريت «مدح الرسول» لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان مجدى السويسي، مع فقرة إلقاء شعر لمواهب القصر.