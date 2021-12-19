طوارئ في حدائق الحيوان لمواجهة البرودة.. بطاطين للتدفئة وشاى للشمبانزي

رفعت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ في 7 حدائق للحيوان من بينها حديقة الجيزة، بسبب التقلبات الجوية وانخفاض درجة الحرارة لحماية الحيوانات، كما دفعت إدارة حديقة حيوان الجيزة بالعديد من البطاطين لتدفئة الحيوانات.

رجائي: سكريات ومشروبات ساخنة للتدفئة

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه جرى فرش منازل الحيوانات بقش الأرز، والتوجيه بالمرور الدائم على الحيوانات من الأطباء البيطريين، لمتابعة حالة الحيوانات باستمرار والكشف الدوري عليها، وتقديم الأغذية المصنعة والسكريات، والأعلاف مرتفعة القيمة الغذائية لتساعد على التدفئة، مثل العسل والفاكهة.

وأشار إلى أن عائلة الشمبانزي تتأثر بالبرد بشكل كبير، وكذلك إنسان الغابة، لذلك تحرص الحدائق على تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة في تدفئتها خلال موجة الصقيع وبرودة الجو، كما يتم تقديم مشروبات ساخنة للحيوانات مثل الشمبانزي كل صباح مثل الشاي باللبن، فهذه الحيوانات تتشابه من الناحية التشريحية مع الإنسان، وعلى رأسها القردة التي لديها قدرة عالية على التفكير، لذلك يجري تقديم وجبات معينة لها مثل البليلة بالعسل، والفواكه، والخضروات الطازجة لرفع مناعتهم، والتغلب على موجة البرد الشديدة.

تغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك لحماية الحيوانات

وأكد أن الحيوانات مهمة جداً للحديقة ولا تقدر بثمن لذا وجب الحفاظ عليها، وهي غالية جدا، وأهم شيء في الحفاظ على الحيوان هو التغذية الجيدة، وتقديم الرعاية البيطرية ليحافظ الحيوان على درجة حرارة معينة في البرد الشديد، كما تم تغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك من أجل الحفاظ على صحة الحيوانات الموجودة في الحديقة، مضيفا أنه كذلك تم اتخاذ عدد من الاحتياطات لحماية الحيوانات من تساقط جذوع الأشجار عليها بتهذيبها وكذلك منع وصول مياه الأمطار إلى الجور والمبايت بتغطيتها بالتند وصيانة المتهالك منها.