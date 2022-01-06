«فواتيرك» يحسم المنافسة في أولى حلقات برنامج «الفرصة» بـ3 جوائز

فاز مشروع «فواتيرك» في الحلقة الأولى من المنافسات في برنامج المسابقات «الفرصة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، وهو عبارة عن مسابقة بين مشاريع رواد الأعمال، وحصل على 3 جوائز، أولها 100 ألف جنيه مقدمة من شركة إنرشيا للعقارات، والأخرى من منصة كرياتيفا، بقيمة 180 ألف جنيه، عبارة عن أموال سائلة وتدريبات، إضافة إلى استثمارات من شركة مصر القابضة للتأمين.

منافسة بين 3 مشاريع

وشهدت أولى حلقات المنافسات، منافسة قوية بين 3 مشاريع، هي «إديكون» الذي يعمل على توفير الطاقة للمصانع من خلال جهاز جديد، و«دينتيبلاس» وهو عبارة عن عيادات أسنان متنقلة، سهلة الحمل والنقل إلى منازل المرضى، و«فواتيرك»، عبارة عن منصة «أونلاين» للدفع والتحصيل الإلكتروني.

نتيجة المنافسة في الحلقة الأولى

وحصل مشروع «فواتيرك» على 73%، بينما حصد المركز الثاني مشروع «إديكون» بـ65%، و«دينتيبلاس» على 56% في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الثاني على تدريبات من منصة «كرياتيفا» بقيمة 30 ألف جنيه.

لقطات إنسانية وكوميدية

وشهدت الحلقة عددًا من اللقطات الإنسانية والكوميدية؛ إذ قالت الدكتورة سحر، التي شاركت في تقديم مشروع «دينتيبلاس»، إن والدها عانى من المرض، وطلبت وصول الأطباء إلى منزله لكن غالبيتهم رفضوا، وتعبت كثيرا حتى وصلت له معدات طبية في المنزل، لافتة إلى أن المشروع يوفر أيضًا فرص عمل للأطباء الشباب الذين لا يمتلك نسبة 80% منهم تكاليف إنشاء عيادة.

وعرض عمر شومان، المشارك أيضًا في المشروع على الإعلامية لميس الحديدي، أن يجري الكشف الطبي عليها، إلا أنها رفضت قائلة: «أنا خايفة على سناني، خصوصًا إننا في وقت كورونا.. أنت هتجرب فيا».

لميس الحديدي تمازح أحمد شحاتة

وخلال تقديم الحلقة، مازحت الإعلامية لميس الحديدي، مذيعي «الباك ستيدج» أحمد شحاتة وجلا هشام، خلال مشاركتهما في تقديم برنامج «الفرصة»، حيث وجهت سؤالا للأول الذي ارتدى ملابس مرسوم عليها الكثير من النجوم، قائلة: «إية اللي أنت لابسه ده.. ولية فيه نجوم كتير»، ليرد: «قولنا نبدأ السنة بنجوم كده، والناس اللي معانا نجوم، حاسس إن لها علاقة بالنجوم المشاركين».