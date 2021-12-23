في أولى حلقات «الفرصة».. منافسة شرسة للفوز بنصف مليون جنيه

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل مسابقة «الفرصة»، الذي بثت أولى حلقاته أمس الأربعاء من خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، موضحة أنه يساهم في اختراق الصعاب وحل الكثير من المشكلات التي تواجه الكثير منا؛ إذ شهدت الحلقة الأولى منافسة قوية وشرسة.

تفاصيل المسابقة

وقالت لميس الحديدي، إن «الفرصة» سيكون من أكبر البرامج على الشاشات العربية، من خلال مسابقات الشركات الناشئة التي تقام به، مشيرا إلى أن البرنامج سيطعي الفرصة للمشروعات الصغيره أن تخرج للنور.

وأوضحت أن المشاركة في البرنامج ستكون متاحة لـ30 شركة فقط كمرحلة أولى، وتجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، مشيرًة إلى أن أقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة للبرنامج.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن كل أسبوع سيكون هناك جوائز في كل حلقة، وفرص للمتسابقين، والفائز في الحلقة النهائية سيحصل على جائزة قدرها نصف مليون جنيه، بخلاف 100 ألف جنيه، موضحة أن لجنة الحكام من المقرر أن تقيم المشروعات وفقا لمعايير معينة في طليعتها الفكرة وقابليته للنمو ومؤهلات مؤسسيه الشخصية والمهنية وقدرتهم على القيادة وتسويق شركتهم.

ونوهت الإعلامية إلى أن لجنة الحكام مكونة من 3 عناصر رئيسية، وهم الدكتور خالد إسماعيل، ودينا المفتي، وراندا عبده.

منافسة شرسة والشركات الفائزة

وشهدت الحلقة الأولى من التصفيات الأولية منافسة شرسة وقوية بين أصحاب الشركات الذين عرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم.

وخلال الحلقة فازت عدد من الشركات، هي: «dkilo، وdentiplus، والموقع، وcirclePay، وToBada، وfuelin، وTruVer، وJuno، وEMZ MAISON، وTACT، وEGIKE، وZAGTECH، وFit and Shop، وDpact، وLIfe Box، وsmart agriculture».

ومن المقرر أن يدخل الفائزون في هذه الحلقة إلى تصفيات أخرى بالاستوديو، يتنافس فيها 30 شركة من الفائزين في التصفيات بهذه المرحلة.