إيرادات فيلم «الجريمة» تتجاوز 16 مليون جنيه.. و«من أجل زيكو» يلاحقه

بلغت إيرادات فيلم «الجريمة» حتى الآن نحو 16 مليون جنيها مصريا، منذ بداية عرضه، و بالرغم من ذلك تفوقت مكاسب فيلم «من أجل زيكو» اليوم عليه، وفقا لبيان الموزع محمود الدفراوي.

«من أجل زيكو» يتخطى إيرادات فيلم «الجريمة» اليوم

وصلت إيرادات فيلم «الجريمة» اليوم لـ 316,673 ألف جنيه، بينما حصد فيلم «من أجل زيكو» اليوم لـ 334,377 ألف جنيه، ليحصد المرتبة الأولى ويتفوق على «الجريمة».

ويظل إجمالي إيرادات فيلم «الجريمة» الأعلى حتى الآن، حيث بلغت لـ 15,530,386مليون جنيها مصريا، بينما حصد فيلم «من أجل زيكو» لـ 12,471,342مليون جنيها مصريا.

فيلم «من أجل زيكو» المنافس الأول لـ إيرادات فيلم «الجريمة»

ويعد فيلم «من أجل زيكو» هو المنافس الأول لـ فيلم «الجريمة» من حيث الإيرادات، حيث هناك صراع كبير بين العملين و منافسة شرسة بشباك التذاكر برغم جائحة كورونا.

إيرادات الأفلام بدور العرض السينما المصرية اليوم:

في المركز الأول فيلم « من أجل زيكو»، حيث وصلت إيراداته اليوم لـ 334,377 ألف جنيها مصريا، بطولة منة شلبي و كريم محمود عبد العزيز، و أجمالي الأرباح منذ عرضه وصلت لما يقرب لـ 16 مليون جنيه.

بينما حصد فيلم «الجريمة» بالمركز الثاني، حيث حصد على 316,673 ألف جنيها اليوم، بطولة أحمد عز ومنة شلبي، و إجمالي الأرباح منذ عرضه لـما يقرب لـ 13 مليون جنيها مصريا.

و في المركز الثالث ينافس فيلم «قمر 14»، حيث وصلت مكاسب اليوم لـ 75,477 ألف جنيها مصريا، بطولة خالد النبوي و شيرين رضا، وأحمد الفيشاوي وغادة عادل وياسمين رئيس و بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، وإجمالي الإيرادات تصل لـ 910,810 مليون جنيه.

وفي المركز الرابع فيلم «الكاهن»، حيث حصد على 25,618 جنيها مصريا، بطولة إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وحسين فهمي، و درة، محمود حميدة و جمال سليمان، ووصلت إجمالي الأرباح لـ 3,181,708 مليون جنيه منذ عرضه.

و في المركز الخامس فيلم «أبو صدام» ، حيث حصد على 789 ألف جنيه، بطولة محمود ممدوح تايسون، ووصلت إجمالي الأرباح لـ 1,687,281 مليون جنيه.

بينما حصد فيلم «مربع برمودا» على المركز السادس، على 12,131 ألف جنيها مصريا، بطولة عمرو عبد الجليل و مصطفى خاطر، ووصلت إجمالي الأرباح لـ 2,583,555 مليون جنيه.

و في المركز الأخير فيلم «برا المنهج»، حيث حصد على 7,616 ألف جنيها مصريا، بطولة ماجد الكدواني، 3,453,619 إجمالي الأرباح منذ عرضه.